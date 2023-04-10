İzmir merkezli 10 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri ve sivil yapılanmasında yer aldığı belirlenen 25 şüphelinin yakalanmasına yönelik 5 Nisan'da İzmir merkezli 10 ilde operasyon düzenlenmiş ve 23 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerden 4'ünün muvazzaf, 5'inin eski asker, 16'sının darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi oldukları belirtilmiş, askerlerden 2'sinin üsteğmen, 7'sinin astsubay rütbesinde olduğu öğrenilmişti.
5 kişi tutuklandı
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında veri karşılaştırması neticesinde örgütle irtibatlı olduklarına dair delil bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 23 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 5'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken 18'i adliyeye sevk edildi.
Hakimliğe çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 13'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Firari 2 şüpheli ise aranıyor.