İzmir merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu: 22 gözaltı

AA

FETÖ terör örgütüne göz açtırılmıyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, söz konusu terör örgütünün sözde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasında yer alan ve aralarında muvazzaf ya da örgütün darbe girişimi sonrası ilişiği kesilen askerlerin de bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Karar doğrultusunda jandarma ve emniyet mensuplarınca İzmir'in yanı sıra İstanbul, Ankara, Gaziantep, Hatay, Kütahya, Eskişehir, Kocaeli, Artvin, Gümüşhane ve Çanakkale'deki bazı adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

22'Sİ YAKALANDI

Operasyonda zanlılardan 22'si yakalandı, şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemleri devam ediyor.