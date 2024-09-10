İzmir merkezli 13 ilde DEAŞ operasyonu: 27 gözaltı İzmir merkezli 13 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 27 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

AA

Güvenlik güçleri terör örgütlerine göz açtırmıyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca, terör örgütü DEAŞ'a yönelik soruşturmalar kapsamında terörizmin finansmanının önlenmesine yönelik 30 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

13 İLDE OPERASYON

İzmir merkezli olarak bu kentin yanı sıra Ankara, Sakarya, Kocaeli, İstanbul, Erzincan, Konya, Malatya, Mardin, Eskişehir, Bitlis, Gaziantep ve Adana'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon çerçevesinde 3 kişinin de arandığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)