İzmir merkezli 31 ilde FETÖ operasyonu: 16 tutuklama

31 ilde yapılan eş zamanlı operasyonlarda, FETÖ’nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 86 şüpheliden 16'sı tutuklandı.

İzmir’de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Yürütülen soruşturma kapsamında İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) yapılanmasında yer alan, toplam 99 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi.

DHA’nın haberine göre; ankesörlü/sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilerin 25'i Kara Kuvvetleri, 2'si Deniz Kuvvetleri ve 7'si Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 31'i muvazzaf olmak üzere 34 asker, 65'i darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olduğu belirtildi.

Eş zamanlı operasyonlar başlatıldı

Geçen 19 Nisan'da saat 01.00 sıralarında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için İzmir merkezli 31 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.

86 şüpheli gözaltına alındı

Hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilerin 8'i yüzbaşı, 14'ü üsteğmen, 3'ü teğmen, 8'i astsubay, 1'i uzman çavuş rütbesinde olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında, 86 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 1'i sağlık durumu, 1'si ise delil durumu nedeniyle serbest bırakıldı. 1 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı ise mükerrer soruşturma nedeniyle iptal edildi.

83 şüpheliden 34’ü itirafçı oldu

Kalan 83 şüpheliden 34'ü etkin pişmanlık yasasından faydalanıp itirafçı olduğu için polis tarafından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 49 kişiden 16'sı tutuklanırken, 33'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.