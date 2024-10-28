İzmir merkezli 4 ilde terör örgütüne operasyon: 12 şüpheliden 10'u tutuklandı

İHA

Terör örgütü PKK'ya yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor...

Son olarak, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışma gerçekleştirildi.

12 GÖZALTI

Çalışmalar kapsamında önceki yıllarda terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten, kırsal alanda örgüt mensupları ile birlikte fotoğrafları bulunan ve açık kaynaklarda terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 12 şüpheli belirlendi.

Bu kapsamda, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 25 Ekim saat 06.30’da İzmir merkezli 4 ilde, 12 şüpheli şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adreslerde yapılan aramalarda; 1 tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 40 fişek ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 12 şüpheliden 10'u, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.