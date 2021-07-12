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    İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu

    İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu

    FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 47 ilde yürütülen soruşturma kapsamında 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
    • İHA
    • 12.07.2021 - 03:06
    • Güncelleme : 12.07.2021 - 03:16
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    Güvenlik güçlerinin FETÖ ile mücadelesi hız kesmeden devam ediyor.

    İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasına yönelik  47 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    229 GÖZALTI KARARI

    Soruşturma kapsamında 2'si Yarbay, 1'i Binbaşı, 2'si Yüzbaşı, 8'i Üsteğmen, 5'i Teğmen, 54'ü Astsubay, 14'ü Uzman Çavuş rütbesinde; 16'sı Deniz Kuvvetleri, 26'sı Kara Kuvvetleri, 20'si Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına, 21'i Jandarma Genel Komutanlığı, 3'ü Sahil Güvenlik Komutanlığına mensup 57'si muvazzaf 86 asker şahıs ile 143’ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplam 229 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

    GÖZALTI İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

    12 Temmuz 2021 günü saat 01.00 itibariyle İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM), Organize, Mali Şube Müdürlükleri ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ile birlikte eş zamanlı gerçekleşen operasyonda şüphelilerin gözaltına alınma işlemleri sürüyor.

    İzmir merkezli 47 ilde FETÖ operasyonu #1

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