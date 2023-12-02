İzmir merkezli 5 ilde dolandırıcılık operasyonu: 65 gözaltı İnternetten verdikleri sahte ilanlarla kapora alarak kendilerini avukat olarak tanıtan suç örgütlerini çökertmek için ekipler 5 ilde operasyon düzenledi. 10 milyon liralık vurgun yapan çete çökertildi.

DHA

Güvenlik güçleri, huzur ve asayişi sağlamak adına yurt genelinde operasyonlarını sürdürüyor.

Son günlerde giderek artan dolandırıcılık olayları ise yakından takibe alındı.

Bu kapsamda ekipler İzmir merkezli 5 ilde, polisin hava destekli olarak operasyon için harekete geçti.

Suç örgütünü çökertmek için operasyon

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetmek, üye olmak, nitelikli dolandırıcılık, pos tefeciliği ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına karışan kişilere yönelik çalışma yaptı.

Liderliğini Ö.A’nın yaptığı, suç örgütü üyelerinin farklı adreslerde kurduğu çağrı merkezi ofislerinde Türkiye'nin birçok ilinde, ilk belirlemelere göre 94 vatandaşı mağdur eden suç örgütünü çökertmek için operasyon düzenlendi.

Alo avukat dolandırıcılığı: 10 milyon liralık vurgun

Şebekenin, internet sitelerine verdikleri sahte kiralık ev ilanlarıyla 'kaparo' ücreti adı altında para alarak ya da telefonda kendilerini avukat ve icra memuru olarak tanıtıp, “Adınıza açılan icra davaları var. Sizi uzlaştırma için avukata yönlendiriyorum” diyerek hayali mizansenlerle kandırıp, korkuttukları kişileri toplam 10 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.

69 şüpheli gözaltında

Şüphelilere yönelik İzmir merkezli Bursa, Manisa, Çorum ve Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyonlarda, özel harekat polisi ve helikopter destekli yapılan eş zamanlı şafak operasyonlarda toplam 69 şüpheli gözaltına alındı.

Ele geçirilenler

Şüphelilerin evlerindeki aramalarda; 1'i kurusıkı 2 tabanca, 199 mermi, 21 fişek, 879 gram skunk, 9,5 gram bonzai, 896 sentetik hap, bir miktar metamfetamin, 5 uyuşturucu kullanma düzeneği, 1 hassas terazi, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 22 ayar 4 altın bilezik, 90 bin TL, 1 para sayma makinesi, 10 pos cihazı, çok sayıda dijital ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)