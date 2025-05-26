İzmir merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 33 gözaltı

AA

Türkiye'de Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar sürüyor...

Bu kapsamda İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekipleri harekete geçti.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün güncel yapılanma faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

41 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından elde edilen verilere göre, örgüt adına fon topladığı tespit edilen, ifadelerde adı geçen, örgüt mensuplarından ele geçirilen dijital materyallerin incelemesi sonucu suç unsurları belirlenen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

5 İLDE EŞ ZAMANLA OPERASYON DÜZENLENDİ

İzmir, İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Manisa'da, belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 33 şüpheli yakalandı.

ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 100 bin lira, 33 cumhuriyet altını, 2 gram altın, çok sayıda dijital materyal ve doküman ele geçirildi.

1 ŞÜPHELİYİ YAKALAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Şüphelilerden 7'sinin yasa dışı yollardan yurt dışına çıktığı, firari 1 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği belirtildi.