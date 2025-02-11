İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 13 şüpheli yakalandı

AA

FETÖ terör örgütüyle mücadele kararlılıkla sürüyor...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde faaliyet yürüttükleri değerlendirilen, ifade ve teşhislerde adı geçen, ankesörlü/kontörlü sabit hatlardan arandıkları tespit edilen ve KHK ile kapatılan askeri okullardan ilişiği kesilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

13 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince İzmir, İstanbul, Ankara, Balıkesir, Hatay, Bursa ve Kırıkkale'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 zanlı yakalandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.