İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 21 tutuklama

DHA

FETÖ terör örgütüyle mücadele sürüyor...

İzmir İl Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından İzmir MİT Bölge Başkanlığı'nın desteğiyle FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, dağılma sürecinde olan örgütün yeniden yapılanmaya yönelik faaliyet içerisinde olduğu belirlendi.

6 AY TAKİP EDİLDİLER

110 ekip ve 255 personelin katılımıyla 6 ay süren takibin ardından 24 Aralık'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler arasında, sözde eyalet imamları ile memuriyetten ihraç istihbaratçı emniyet mensuplarının da bulunduğu öğrenildi.

34 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonda 34 şüpheli yakalanıp gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda; 546 bin 315 TL, 26 bin 316 ABD doları, 3 bin 295 euro, 3 milyon 250 bin TL değerinde çek, 3 Ata, 49 Cumhuriyet, 4 yarım, beşi bir yerde altın, 3 tabanca ve 2 tüfek ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

ÖRGÜTE FİNANSAL KAYNAK SAĞLADIKLARI TESPİT EDİLDİ

Şüphelilerin örgüte finansal kaynak sağlamak için sıradan bir ticari hayat sürüyormuş izlenimi verdikleri de belirlendi.

21'İ TUTUKLANDI

Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen 34 şüpheliden 9'u hakkında adli kontrol kararı, 4'ü hakkında ev hapsi kararı verilirken, 21 şüpheli ise tutuklandı.

Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.