İzmir merkezli üç ilde operasyon: 4 şüpheli tutuklandı Suç örgütü kurarak çeşitli suçlarda adı geçen şüphelilere yönelik İzmir, Erzincan ve Erzurum'da operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan 17 zanlıdan 4'ü cezaevine gönderildi.

AA

Güvenlik güçleri asayiş ve huzuru sağlamak adına çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda yapılan operasyonlarla çalışmalar destekleniyor.

Son olarak ekipler İzmir, Erzincan ve Erzurum'da yeni bir baskın için düğmeye bastı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çıkar amaçlı suç örgütü kurarak "tehdit", "nitelikli yağma", "nitelikli dolandırıcılık", "kasten yaralama" gibi suçlar işlediği öne şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Karabağlar ilçesindeki bir atölyede kaçak silah imal eden bir başka suç örgütü daha belirlendi.

Bu atölyenin de olduğu 3 kentte ev ve iş yerlerine baskın düzenlendi.

Ele geçirilenler

Yapılan aramalarda 13 tabanca, 3 tüfek, bazı parçaları eksik 12 tabanca, 29 kartuş, 156 fişek, silah parçaları, balistik yelek, 2 kasatura, 1026 uyuşturucu hap, silah yapımında kullanılan malzemeler, el yazması ve tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen kitap, çok sayıda tapu, senet, satış sözleşmesi ele geçirildi.

4 tutuklu

Operasyonda 17 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı. 13 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.