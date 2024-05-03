İzmir-Midilli rotasında yaz seferleri başladı Kapı vizesinin devreye girmesiyle ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, 27 Eylül’e kadar iki gemiyle devam edecek.

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İHA

İzmir'de “Rotamız Midilli” seferlerinin yeni sezonu başladı.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'na özel yapılan seferler, bugün itibarıyla düzenli olarak başladı.

Bu yıl kapıda vize uygulamasıyla ilginin arttığı İzmir-Midilli seferleri, çarşamba ve cuma kalkışlı olmak üzere haftada iki kez düzenlenecek.

Rotamız Midilli seferleri için biletlerini alan yolcular, sabahın erken saatlerinde Alsancak Yolcu Limanı’na geldi.

"İzmir’den Midilli’ye uluslararası sularda sefer yapmanın gururunu yaşıyoruz"

Sezonun ilk düzenli seferi hakkında bilgi veren gemi kaptanı Hüseyin Damar, “İhsan Alyanak gemimiz, 250 yolcu kapasiteli ve yüksek hızlı bir gemi. İzmir Alsancak Limanı’ndan Midilli’ye normal şartlar altında 2,5 saatte varabiliyoruz. Yolcularımız bu seferlerden oldukça memnun. Merkezi bir yere araçlarını bırakıp yolculuğa çıkıyorlar. Bu da büyük bir kolaylık sağlıyor. Midilli seferlerine herkesi bekliyoruz” diye konuştu.

Yeni sezon için heyecanlı olduklarını belirten Kaptan Raşit Kırbıyıkoğlu, “Sezona başlamadan evvel yolcularımızın da konforunu düşünerek gerekli tüm hazırlıkları yaptık. İzmir’den Midilli’ye uluslararası sularda sefer yapmanın gururunu yaşıyoruz. Bu yıl iki gemiyle sefer yapacağız. Tüm İzmir halkını ve İzmir’den bu yolculuğa katılacak herkesi bizimle birlikte olmaya davet ediyoruz” dedi.

“Bu kadar kolay yurt dışı ulaşımından çok memnunum”

Yolcu Ceren Alparslan da, “İnternet üzerinden işlem yaptık ve işlemleri çok kolay bir şekilde halledip yurtdışına çıkma şansı yakaladık. Bu yolculuğa çıktığım için çok mutlu ve heyecanlıyım” ifadelerini kullandı.

Seferler 27 Eylül’e kadar devam edecek

3 Mayıs 2024’te başlayan 2024 yaz dönemi seferleri, 27 Eylül 2024 tarihinde bitecek.

Bu yıl sefer sayısı yüzde 143 artırılarak sezon boyunca 41 sefer yapılacak. Artan talep doğrultusunda konulacak ek seferlerle bu sayı artabilecek. Seferler, her çarşamba ve cuma saat 08.30’da İzmir Alsancak Limanı’ndan gidiş, her cuma ve pazar ise saat 17.00’de Midilli Limanı’ndan dönüş şeklinde olacak. Midilli Limanı’ndan İzmir Alsancak Limanı’na uzaklık 64 deniz mili.

Vize ücreti ve fiyatlar ne kadar?

Kapı vizesi başvurusu yapacak yolculara ait istenilen tüm evrakların, eksiksiz bir şekilde Midilli Adası’na geçiş tarihinden en geç 5 gün önce iletilmesi isteniyor. Başvuru evraklarını eksiksiz tamamlayan yolcular, kişi başı 80 euro olan kapı vizesi ücretini şahsi olarak İzmir Marina-İZDENİZ Satış Ofisine hafta içi 09.00 ile 17.00 saatleri arasında teslim etmesi gerekiyor. 0-18 yaş grubu çocuklar için aynı evrakların geçerli olduğu, vize ücretinin kişi başı 20 euro olduğu belirtildi.

Öte yandan kapı vizesi en fazla 6 gece, 7 gün ve tek girişli olarak verilebiliyor. Sadece bilet alınan adada geçerli, aynı vize ile başka adaya geçiş yapılamıyor.

2024 yılı bilet fiyatları, cuma hareketli seferlerde (cuma gidiş-pazar dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 euro, gidiş-dönüş 8 euro, 8-18 yaş tek yön 22,5 euro, gidiş-dönüş 34 euro, tam bilet tek yön 45 euro, gidiş-dönüş 68 euro olacak şekilde belirlendi.

Çarşamba hareketli seferlerde bilet ücretleri ise (çarşamba gidiş-cuma dönüş) 0-7 yaş tek yön 5 euro, gidiş-dönüş 8 euro, 8-18 yaş tek yön 20 euro, gidiş-dönüş 30 euro, tam bilet tek yön 40 euro, gidiş-dönüş 60 euro olacak şekilde belirlendi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)