İzmir Milletvekili Özcan Purçu, CHP'den istifa etti CHP'nin İzmir Milletvekili, Roman kökenli Özcan Purçu, CHP'den istifa ettiğini açıkladı. Purçu, istifa nedeni olarak, İzmir'de Roman kökenli 10 aday adayından hiçbirine CHP listesinde yer verilmemesini gösterdi.

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Muhalefetteki liste krizi CHP'de istifaya neden oldu.

Bugün Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) partilerin milletvekili aday listeleri için son değişiklik talebinde bulunma günü.

Günün sonuna doğlu CHP'de düzenlemeye yönelik bir adım gelmedi.

Hal böyle olunca CHP'de İzmir'de Roman kökenli hiçbir aday adayının listede yer almaması nedeniyle başlayan rahatsızlık istifaya yol açtı.

CHP'nin Roman kökenli vekili istifa etti

CHP'nin İzmir Milletvekili, Roman kökenli Özcan Purçu, partisinden istifa ettiğini duyurdu.

Konuya ilişkin konuşan Purçu, “Yok sayıldık. En çok oya oya ihtiyacın olduğu dönemde 6 milyon Roman vatandaşının oyu bir kenara nasıl atılır? Bir oya bile ihtiyacımızın olduğu dönemde. Bugüne kadar bekledim. Yüksek Seçim Kurulu’nda düzeltmenin son günü. Olmayınca, federasyon ve derneklerin talebiyle mecburen istifa etmek zorunda kaldım” diye konuştu.