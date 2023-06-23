İzmir Otogarı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek isteyen İzmirliler, otogarı doldurdu. Otobüs firmaları talebi karşılamak için ek sefer koyarken, biletler ise neredeyse tükendi.

Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak açıklandı. Tatilin açıklandığı andan itibaren de vatandaşlar, soluğu otogarlarda almaya başladı.

Bayramda farklı illere gitmek isteyen İzmir'de de otogarlar dolmuş durumda.

Bayram yoğunluğu başlayan İzmir Otogarı'nda, şimdiden günde bin araç çeşitli şehirlere ulaşmak üzere yola çıkıyor.

Bilet satışlarının yapıldığı yerler, özellikle Doğu Anadolu ve Güney Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki şehirlere giden otobüslerde yer kalmadığını belirtti. Otobüs firmaları, talebi karşılamak için ek sefer sayılarını artırmaya başladı.

"Binin üzerinde araç çıkıyor"

Bir otobüs firması çalışanı, “Bayram nedeniyle araçlar doldu. Özellikle doğu bölgesine giden araçlar tamamen doldu. Batıdaki şehirlerde ek seferler devam ediyor.

Buradan günde binin üzerinde araç çıkıyor. Hafta sonu daha yoğun olur. Vatandaşlar ellerini çabuk tutsun. Araç kalmadığında ek sefer konusunda elimizden geleni yapmaya çalışacağız.” dedi.

"Bilet kalmadı"

Otobüs firması çalışanı, “Özellikle doğu bölgesindeki şehirlerde çok yoğunluk var. 9 günlük tatil açıklanınca yoğunluk başladı. 4 Temmuz’a kadar bilet kalmadı ama ek seferler koymaya devam edeceğiz. Vatandaşların telefonla aramaması lazım. Bu yüzden direkt otogara gelerek bilet almaları daha mantıklı” diye konuştu.

Bayram ziyareti için Adana’ya giden Sahibe Atamış isimli vatandaş, “Annem 3 yıl önce vefat etti. Hem annemin mezarını ziyaret etmek hem de babam ve kardeşimi görmek istedim. Biletimi bir hafta önce almıştım. Bayramdan sonrası dönüş yapmak için biletimi yine erken almaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.

"Çocukları Bodrum'a yollacağım"

Sinan Ekinci isimli vatandaş ise “Ben kendim için bayramda bir şey yapamıyorum ama çocuklarımı Bodrum Milas’a yollayacağım. Ben çalışacağım, gençler gidecek. Bayramda ya evde olacağım ya da çalışacağım. Onlar gidecek, ben de borçları ödeyeceğim” sözlerine yer verdi.