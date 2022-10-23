İzmir sahillerini deniz marulu ele geçiriyor

Bostanlı, Mavişehir ile İnciraltı sahillerinde sıklıkla görülen deniz marulu, deniz suyu yeşile bürüdü.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Bostanlı Mavişehir ve İnciraltı sahilinde son zamanlarda sıklıkla karşılaşılan deniz marulları, yeniden görüldü.

Bostanlı ve Mavişehir'de deniz marulları nedeniyle denizin rengi yeşile bürünürken Mavişehir'de, deniz marullarının içerisinde kano yapanların umursamaz tavırları dikkati çekti.

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, deniz marullarının aslında bir plankton patlaması olduğunu söyledi.

"Arıtmaların kesinlikle çalışması lazım"

Prof. Dr. Yaşar, "Müsilaj da bir plankton patlamasıdır; bunların arasında çok da bir fark yoktur. Müsilaj dediğimiz olay, kusmuktur. Marmara'da patlayan planktonların, her 1 litre deniz suyunda 1 milyon organizma yaşar. Ancak sıcaklığın artmasıyla beraber bunların sayıları, nisan, ekim ve kasım aylarında bir anda 2 milyona çıkar. Böyle olduğu zaman ortamdaki oksijen yetmez ve ölürler. Müsilaj deyince sanki farklı bir şeymiş gibi algılanıyor, deniz maruluyla aralarında çok fark yok. Hepsinin sebebi tektir; deniz kirliliği. Arıtmaların kesinlikle çalışması lazım, gerekirse de enerjileri sübvanse edilecek." dedi.

"Bunun sebebi kirliliktir"

DHA'nın haberine göre, Prof. Dr. Yaşar, plankton patlamalarının farklı renk ve şekillerde olabileceklerini anlatarak, "Bu sorunun çözülmesi isteniyorsa, önce bilime inanılması lazım. Bunun sebebi; kirliliktir. Arap ve Bornova Deresi gibi; İzmir Körfezi'ne fabrikalardan atık taşıyan dereler temizlenmedikçe, bu deniz marulları böyle devam edecektir.

Bu şuna benzer, tarlaya fazla gübre verirseniz, o tarlayı yakarsınız. Buradaki olay bu. Körfezimiz balıkçılık açısından oldukça zengin, suyun içerisindeki popülasyon oldukça yoğun. Bu nedenle sudaki oksijen miktarı, mevcut su altı ekosisteminin ihtiyacını karşılamadığında, deniz marulu gibi, müsilaj gibi plankton patlamaları görülüyor." diye konuştu.