İzmir Seferihisar'da 4,1 büyüklüğünde deprem

İzmir Seferihisar'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

İzmir'de AFAD'ın büyüklüğünü 6.6 olarak açıkladığı depremin ardından 1000'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.

SEFERİHİSAR'DA BİR DEPREM DAHA

Artçı depremler bölgede devam ediyor. AFAD'ın verilerine göre, merkez üssü İzmir Seferihisar olan, Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Saat 14:58'de meydana gelen deprem yerin 6 kilometre derinliğinde kaydedildi.