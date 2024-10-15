İzmir Şehir Hastanesi ilk yılında 2 milyon 865 bin hastaya şifa verdi

AA

Türkiye, sağlık sektöründeki büyük atılımına devam ediyor.

Türkiye'ye sağlık alanında sınıf atlatan şehir hastaneleri, dünya tarafından da yakından takip ediliyor.

Muhalefetin takoz olup projeleri durdurmak için elinden geleni yaptığı birçok ilde şehir hastaneleri yükseliyor...

BÖLGENİN SAĞLIK ÜSSÜ

15 Ekim 2023'de hizmet vermeye başlayan 2 bin 60 yataklı İzmir Şehir Hastanesi, ilk görev yılında Ege Bölgesi'nde sağlık sektörünün öncüsü haline geldi.

Gazetecilere yaptığı açıklamada hastanenin ilk yılını değerlendiren İzmir Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Orhan Gökalp, Türkiye'nin 4. büyük şehir hastanesi olduklarını, yaklaşık 2 bini doktor olmak üzere 8 bin 500 personelle kaliteli ve hızlı bir sağlık hizmeti vermeye odaklandıklarını söyledi.

2 MİLYON 865 BİN HASTA TEDAVİ OLDU

Hastanenin bugün itibarıyla dolan ilk yılında 2 milyon 797 bin 179'u ayakta, 68 bin 434'ü yatarak olmak üzere toplam 2 milyon 865 bin 613 hastaya hizmet verdiğini belirten Gökalp, acil servis başvurularının ise 380 bin 672 olarak gerçekleştiğini aktardı.

Bu süreçte 104 bin 887 ameliyat gerçekleştirildiğini, 19 bin 140 hastanın yoğun bakım tedavisi gördüğünü dile getiren Gökalp, hastanede 40 organ nakli gerçekleştirildiğini de ifade etti.

"ACİL SERVİSTE HASTALARIMIZ BEKLEMEZ"

Hastanelerine Türkiye'nin birçok kentinden hastanın başvurduğunu aktaran Gökalp, şöyle konuştu:

İzmir halkı hastanemize büyük teveccüh gösterdi. Hastanemizde günlük 15 bin hastaya ayaktan hizmet veriyoruz. Acil serviste hastalarımız beklemez. Polikliniklerde insan kaynağımız kuvvetli olduğu için randevu süresi oldukça kısa. Örnek verirsek endoskopi ve kolonoskopi randevuları konusunda bütün hastalarımıza hızlı ve yüksek konforda tedavi sunuyoruz.

Gökalp, bir yıllık sürede farklı ülkelerden gelen 200 hastayı da tedavi ettiklerini, sağlık turizmi alanında ilerlemek istediklerini ifade etti.

Hastanenin büyük olması nedeniyle hastaların zaman zaman zorluklar yaşayabildiğini aktaran Gökalp, hastane içi navigasyon uygulaması hazırladıklarını, kısa sürede hizmete alınacağını aktardı.

"BİZİM TEMEL İŞİMİZ TIBBİ HİZMET"

Hastane kampüsünde yer alan ticari alanların Sağlık Bakanlığı inisiyatifinde olmadığına işaret eden Prof. Dr. Orhan Gökalp, sözlerini şöyle sürdürdü: