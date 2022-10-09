İzmir-Selanik feribot seferleri yarın başlıyor

Yunanistan'ın Selanik şehri ile İzmir arasında yapılması planlanan feribot seferleri için yarın start veriliyor. Fiyatı 1.465 TL olarak belirlenen yolculuk 13 saat sürecek.

İzmir-Selanik feribot seferleri yarından itibaren başlıyor...

2016 yılında iki ülke arasında resmiyet kazanan süreç, yarından itibaren hizmet aşamasına geçecek.

İlk sefer yarın

Yarın Selanik'ten saat 17.00'de ilk seferini gerçekleştirecek olan feribotta son hazırlıklar yapılıyor.

Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri saat 19.00'da Selanik'ten İzmir'e sefer yapacak feribot, salı, perşembe ve pazarları ise saat 19.00'da İzmir'den Selanik'e sefer yapacak.

Yolculuk 13 saat

Bir diğer merak konusu ise Yunanistan-İzmir arasındaki yolculuğun kaç saat süreceği. Edinilen bilgiye göre, seferlerin 12-13 saat sürmesi bekleniyor.

Güverteden bilet almak 1.465 TL

Feribot yolculuğunu tercih edecek yolculardan talep edilen ücret de belli oldu.

Güverteden bilet alacak yetişkin yolcular için fiyat 81 Euro. Bu fiyat ise yaklaşık olarak 1465 Türk lirasına denk geliyor.

Özel koltuk 1.718 TL

Özel koltuk rezervasyonu için ise fiyat 95 Euro olarak belirlendi, güncel kurla hesaplandığında yaklaşık 1718 Türk lirasına karşılık geliyor.

2-10 yaş arası çocuklar için yarı fiyat ödenecek

0-2 yaş arası çocuklardan bilet ücreti yerine yalnızca vergi alınacak. 2-10 yaş arasındaki çocuklar ise yarı fiyata seyahat edebilecek.

4,25 metre araçlar için 2.713 TL

Otomobil fiyatları ise 4,25 metreye kadar olarak araçlar için 150 Euro olarak açıklandı, güncel kur ile hesaplandığında yaklaşık 2 bin 713 Türk lirasına karşılık gelirken 4,5 metreden daha büyük araçlar ise 160 Euro’ya seyahat edebilecek.

Gidiş dönüş biletinde indirim

Bir diğer yandan biletler gidiş-dönüş olarak seçilirse yüzde 10 indirim uygulanacak.