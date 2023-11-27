İzmir sular altında! Sokaklarını su basan İzmirlilerin isyanı İzmir'de yaşanan su baskınında evleri iş yerleri sular altında kalan İzmirliler isyan ederken, yerel yöneticilerden destek alamayan İzmirliler kendi imkanlarıyla su birikintilerini geçmeye, suları tahliye etmeye çalıştı.

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ensonhaber.com

İzmir'in makus talihi...

CHP yönetimindeki İzmir yine sulara gömüldü.

İzmir'in Karşıyaka ve Konak ilçelerinde yoğun yağışın ardından deniz taştı, yollar su altında kaldı, çok sayıda iş yeri, apartman ve dükkanı su bastı.

Sahildeki sitelerin bahçeleri suyla dolarken, cadde ve sokaklar da sular altında kaldı.

Çevredeki sitelerin görevlileri, siren sesleriyle araç sahiplerini uyardı. Birçok vatandaş, araçlarını su altında kalmadan kurtarmaya çalıştı.

Şiddetli rüzgarın ardından Karşıyaka Cemal Gürsel Sahil Yolu da tamamen sular altında kaldı. Birçok yeri su basarken, deniz suyunun arka sokaklara kadar ulaştığı görüldü.

İzmirlinin sel sularından korunma yöntemi: Çöp poşeti

Göle dönen sokaklarda ilerlemekte güçlük çeken İzmirliler, yardım gelmeyince kendilerince formüller geliştirerek su birikintilerini aşmaya çalıştı.

Bir İzmirlinin ayaklarına çöp poşeti bağlayarak yürüdüğü anlar kameralara yansıdı.

İtfaiye ekipleri, vatandaşları araçlarını çekmeleri yönünde uyardı.

Konak ilçesinde Kordon Boyu tamamen sular altında kalırken, çok sayıda iş yerini ve apartmanı su bastı. Suların yükselmesi nedeniyle Gündoğdu ve Cumhuriyet meydanları da sular altında kaldı.

Kıbrıs Şehitleri ile Talatpaşa Bulvarı da deniz sularıyla doldu, bölgede elektrikler kesildi.

"Yapılan hiçbir şey yok, destek de yok"

Evi sular altında kalan bir İzmirli ise gelmeyen yardımlara isyan etti.

Mağdur kadın, "Bütün eşyalarımız gitti. Yapılan hiçbir şey yok, destek de yok. Çatıdan atlayıp geldiler apartmana sığındılar. Sadece televizyon dolabını kurtarabildik. Çoluk-çocukla geceyi merdiven boşluğunda geçirdik." dedi.