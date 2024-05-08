İzmir sularında can pazarı: 47 göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.
Lastik bot içerisinde bulunan 12'si çocuk 30 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-905) tarafından kurtarıldı.
Yeniden çalışma başlatıldı
Ekipler, aynı gün saat 21.32'de yine Dikili açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden çalışma başlattı.
Toplam 47 göçmen kurtarıldı
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen can salı içerisindeki 8'i çocuk 17 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907) tarafından kurtarıldı.
Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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