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İzmir sularında can pazarı: 47 göçmen kurtarıldı

İzmir sularında can pazarı: 47 göçmen kurtarıldı Dikili ilçesi açıklarında Yunanistan unsurları tarafından geri itilen ve motor arızası nedeniyle sürüklenen lastik bot ve can salı içerisinde bulunan 20'si çocuk 47 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.