Cumhurbaşkanı Erdoğan'a TEKNOFEST İzmir'de tezahürat: İşte ordu işte komutan İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alandaki gençlerden güçlü destek geldi. Konuşmasının yarısında gençler alanı, "İşte ordu işte komutan" sözleriyle inletti.

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ensonhaber.com

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te heyecan tüm hızıyla devam ediyor.

İlk olarak 2018 yılında gerçekleştirilen TEKNOFEST, İzmir'de Havacılık, Uzay ve Teknoloji alanlarında düzenlenen gösteriler, yarışmalar ve aktiviteler ile kapılarını açtı.

İzmir Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen TEKNOFEST, ilk günden yoğun ilgi görmeye devam ediyor.

Binlerce genç akın etti

Bugün 3'üncü gününe gelen TEKNOFEST, binlerce genç tarafından ziyaret edildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağını duyan vatandaşlar, erken saatlerde TEKNOFEST alanına akın etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

İstanbul'da çalışmalarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından İzmir'e hareket etti.

Coşkulu kalabalık karşıladı

Çiğli Havaalanı'nda düzenlenen etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada coşkulu kalabalık tarafından karşılandı.

Burada gençlere hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, TEKNOFEST'in önemini bir kez daha vurguladı.

"Şükranlarımı sunuyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizleri aydınlık yarınlarımızın teminatı olan siz gençlerimizle buluşturan tüm kurumlarımıza şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de vatandaşlara hitap ederken sözleri gençler tarafından sıklıkla kesildi.

"İşte ordu işte komutan"

TEKNOFEST'e katılan gençler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İşte ordu işte komutan" tezahüratları yaptı.