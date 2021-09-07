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İzmir Torbalı'da yangın
Makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
- DHA
- 07.09.2021 - 13:33
- Güncelleme : 07.09.2021 - 13:47
İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne ihbarda bulundu.
MÜDAHALE EDİLİYOR
İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi.
Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.