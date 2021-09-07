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    İzmir Torbalı'da yangın

    Makilik alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kısmen kontrol altına alındı.
    • DHA
    • 07.09.2021 - 13:33
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 13:47
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    İzmir Torbalı'da yangın

    İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Kırsal Bozköy ile Çapak mahalleleri arasında kalan makilikte, saat 12.30 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Bölgeden yükselen dumanları görenler, Orman İşletme Şefliği'ne ihbarda bulundu.

    MÜDAHALE EDİLİYOR

    İhbar üzerine bölgeye 6 arazöz, 2 su tankeri ve 1 helikopter sevk edildi.

    Yangının kısmen kontrol altına alındığı belirtildi.

    İzmir Torbalı da yangın #1

    İzmir Torbalı da yangın #2

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