İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Arama tarama çalışmaları devam ediyor

Vali Köşger, yaşanan selin ardından kaybolan 2 kişinin bulunması için tüm çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşanan selin ardından dereden geçmeye çalışan hafif ticari araç sel sularına kapıldı.

Araçtaki 5 kişiden ikisi kaybolurken, bölgede arama tarama çalışmaları başlatıldı.

Olay yerinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, son duruma ilişkin bilgi verdi.

"VATANDAŞLARIMIZI CANLI BİR ŞEKİLDE BULMAYI UMUYORUZ"

Tüm İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileten Vali Köşger, "Umuyoruz kendilerini kenara atıp, kurtulmuşlardır. Menderes emniyetinden 25, jandarmadan 10, İzmir emniyeti su altı timlerinden 10 kişi, AFAD ve diğer itfaiye birimlerinden arkadaşlarımız arama tarama çalışmalarını devam ettiriyor. Vatandaşlarımızı umuyoruz canlı bir şekilde bulacağız. İzmir'e geçmiş olsun diyoruz. Kısmi baskınlar var, oralarda da çalışmalar sürüyor. Tespit çalışmaları ve tahliye çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.