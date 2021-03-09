Vali Köşger, kentteki vaka sayılarının son bir haftada yüzde 50 artış gösterdiğini belirterek, vatandaşlara rehavete kapılmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında kontrollü normalleşme sürecine girilirken, bazı illerdeki vaka sayıları yükselişe geçti.

Bu şehirlerden biri ise İzmir oldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, 27 Şubat-5 Mart'taki vaka sayılarının 8-14 Şubat haftasına göre daha yüksek olduğunu açıkladı.

"YÜZDE 50 ARTIŞ VAR"

Vali Selim Köşger, kurallara uyulmaması halinde kentin hızla çok yüksek riskli iller arasına girebileceğini belirterek "8-14 Şubat haftasında her 100 bin kişide vaka sayımız 44,39, 20-26 Şubat haftasında ise 53,42 oldu. 27 Şubat-5 Mart'ı kapsayan haftada ise bu rakam 66,47 yükseldi. Kendi içinde vaka sayılarında yüzde 50'ye yakın bir artış var." dedi.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger: Vaka sayıları artışa geçti VİDEO

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"REHAVETE KAPILMAMALIYIZ"

Kentte tedbirlere yönelik 14 bin kişiyle denetimlere devam ettiklerini, her gün farklı temalarla kontroller yapıldığını söyleyen Köşger, şöyle konuştu:

"Denetimlerimiz sıklaşacak. İzmir'de vatandaşımızın uzun süren salgından sıkılmış olduğunu biliyoruz ancak biraz erken rehavete kapılmanın daha büyük sıkıntılara sebebiyet vereceğini de bilmemiz lazım. Kontrollü normalleşme denilen şey, maske, mesafe ve hijyene dikkat ederek yaşamak.





"BÖYLE GİDERSE HARİTA KIRMIZIYA DÖNECEK"

Buna riayet etmezsek rakamlar hızlı şekilde kırmızı bölgeye evrilecek. Tekrar başa dönmüş olacağız. İzmir 4,5 milyonluk bir şehir. Biz ne kadar denetim yaparsak yapalım herkesin başına bir polis dikmemiz mümkün değil. Vatandaşın kendi sağlığını düşünerek kendi tedbirlerini almasını bekliyoruz."





AÇIK ALANLARDA MESAFEYE DİKKAT EDİLMİYOR

Köşger, vatandaşların özellikle açık alanlarda yan yana oturarak sosyal mesafe kuralını ihlal ettiğini, buna bir de maskelerini çıkarmaları eklenince virüsün bulaşma riskinin yükseldiğini söyledi.

Hastanelerdeki yoğunluk durumuna ilişkin de bilgi veren Köşger, "Hastane, yoğun bakım ve entübasyonla ilgili sıkıntımız yok. Özellikle 30 Ekim'deki depremin ardından Kovid-19 kentimizde zirve yapmıştı. O dönemde de sıkıntı yaşamamıştık. Vatandaşımız 'Virüs mutasyona uğradı artık çok ölümcül değil' diye düşünebilir ama virüs ölümcül olmaya devam ediyor. Her gün kentimizde 7-8 kişi bu virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor." ifadelerini kullandı.