İzmir Valisi'nden hırsızlıklara karşı soygun uyarısı

İzmir'e hırsızlık amacıyla gelen 9 kişinin gözaltına alınması sonrası Vali Yavuz Selim Köşger İzmirlilere, "Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin." uyarısında bulundu.

İzmir'de Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkaz bölgelerinde asayişin sağlanması için yoğun çaba içinde.

HIRSIZLIK AMACIYLA GELEN 9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler, tehlikeli olduğu için boşaltılan 172 binada, hırsızlık ve benzeri olaylara karşı 24 saat görev yapıyor.

İzmir'e şehir dışından hırsızlık amacıyla geldiği belirlenen sabıkalı 9 şüpheli de gözaltına alındı.

VALİDEN DE BİR UYARI GELDİ

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, konuyla ilgili bir açıklama yaparak vatandaşlardan ve ekiplerden dikkatli olmalarını istedi.

Vatandaşları uyaran Vali Yavuz Selim Köşger, “Yetkili ekipler dışında kimsenin konutlarınıza girmesine izin vermeyin. Böyle gerekçelerle evlere girilip soygun yapılmasına karşı uyanık olalım” dedi.