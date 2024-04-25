İzmir ve Aydın'da FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

AA
FETÖ terör örgütüyle mücadele devam ediyor...
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında 12 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.
11 şüpheli yakalandı
İzmir merkez, Dikili ilçesi ve Aydın'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı.
Yakalama çalışması sürüyor
İkametinde bulunamayan 1 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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