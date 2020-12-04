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    İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

    Samos adasında 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.9 km derinliğinde oldu.
    • DHA
    • 04.12.2020 - 12:42
    • Güncelleme : 04.12.2020 - 13:00
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    İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

    Yunanistan'ın Samos Adası'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Samos'ta meydana gelen depremin İzmir ve çevresinde de hissedildiği belirtildi.

    9.9 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

    Saat 12.34'te meydana gelen deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

    İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi #1

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