İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi

Samos adasında 4.1 büyüklüğündeki deprem, yerin 9.9 km derinliğinde oldu.

Yunanistan'ın Samos Adası'nda 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı 'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, Samos'ta meydana gelen depremin İzmir ve çevresinde de hissedildiği belirtildi.

9.9 KM DERİNLİKTE MEYDANA GELDİ

Saat 12.34'te meydana gelen deprem yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.