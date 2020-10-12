İzmir ve İstanbul'da sahte içki operasyonları

İzmir ve İstanbul'da sahte içki operasyonları

Sahte içki zehirlenmeleri sonrasında operasyonlarını yoğunlaştıran emniyet güçleri tarafından İzmir'de 5 ton etil alkol, İstanbul'da da 6 ton sahte içki ele geçirildiği bildirildi.

Türkiye'ye yayılan sahte içki ölümleri artıyor.

İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın ve Kırıkkale'de, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti.

Emniyet güçleri görülen vakaların ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Vakaların yaşandığı şehirlerde, ilk etapta küçük miktarda etil alkol ve sahte içki satılan tekel ve aktar dükkanlarını belirleyip operasyonlar düzenleyen görevliler, buralardan tedarikçilere ulaştı.

5 TON SAHTE İÇKİ YAPIMINDA KULLANILAN ETİL ALKOL YAKALANDI

Polis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı.

Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi.

Etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.

H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi

İzmir ve İstanbul'da sahte içki operasyonları VİDEO

6 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bir operasyon da İstanbul'da düzenlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri de konuya ilişkin, Avcılar Firuzköy'de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi.

Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.





















