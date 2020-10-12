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- İzmir ve İstanbul'da sahte içki operasyonları
İzmir ve İstanbul'da sahte içki operasyonları
- DHA
- 12.10.2020 - 21:11
- Güncelleme : 12.10.2020 - 21:11
Türkiye'ye yayılan sahte içki ölümleri artıyor.
İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın ve Kırıkkale'de, 9 Ekim'den bu yana sahte içkiden zehirlenen 30 kişi hayatını kaybetti.
Emniyet güçleri görülen vakaların ardından çalışmalarını yoğunlaştırdı.
Vakaların yaşandığı şehirlerde, ilk etapta küçük miktarda etil alkol ve sahte içki satılan tekel ve aktar dükkanlarını belirleyip operasyonlar düzenleyen görevliler, buralardan tedarikçilere ulaştı.
5 TON SAHTE İÇKİ YAPIMINDA KULLANILAN ETİL ALKOL YAKALANDI
Polis ekipleri, İzmir'in Çiğli ilçesinde sahte içkiyle mücadele kapsamında bir depoya operasyon yaptı.
Operasyon kapsamında yaklaşık 5 ton etil alkol ele geçirildi.
Etil alkolün dağıtımında kilit isim olduğu öğrenilen H.G. isimli şüpheli de ekipler tarafından gözaltına alındı.
H.G.'nin etil alkol bulunan araçla dağıtım yaptığı öğrenildi
İzmir ve İstanbul'da sahte içki operasyonları VİDEO
6 TON SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ
Bir operasyon da İstanbul'da düzenlendi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube ekipleri de konuya ilişkin, Avcılar Firuzköy'de kozmetik ürün imalatı bahanesiyle sahte içki üreten iş yerine baskın düzenledi.
Baskında 6 ton kaçak içki ele geçirildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.