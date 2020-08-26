İzmir ve Mersin belediyelerinde işçiler greve gitti

İzmir ve Mersin belediyelerinde toplu iş sözleşmelerinde uzlaşmaya varılamaması üzerine işçiler, grev kararı aldı.

CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, meclis oturumunda 380 personelin maaşlarının düşürüleceğini açıkladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Belediyeİş Sendikası arasında yaklaşık bin 80 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması üzerine, sendika yetkililerince grev kararı alındı.

Belediye İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Ali Sönmez, alınan grev kararını, Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında yaptığı açıklamayla duyurdu.

"ÜCRETLERLE İLGİLİ KONUYA GELİNCE, BİR TÜRLÜ ANLAŞMAY SAĞLAYAMADIK"

Sönmez, bir grup belediye işçisi ile birlikte düzenlediği toplantıda, "Ücretlerle ilgili konuya gelince bir türlü anlaşma sağlayamadık. Maalesef bizim masada bitirme çabalarımıza rağmen yönetim tarafından oluşturulan komisyon hiçbir şekilde uzlaşmalı bir tavır içinde değildi." dedi.

Hizmetleri aksatmaktan yana olmadıklarını ve grev kararını üzülerek aldıklarını vurgulayan Sönmez, 60 günlük greve gitme kararı süresini beklemeye başladıklarını da sözlerine ekledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde grev kararı VİDEO

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BİR GREV DE İZMİR'DE VAR

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZSU, İZULAŞ AŞ ve İZDOĞA AŞ ile Belediye İş Sendikası arasında devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşma çıkmaması üzerine işçiler, belediye binasına grev kararı astı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi binası önünde toplanan sendika üyesi işçilere görevliler, basın açıklaması öncesi koronavirüs salgını nedeniyle maske takmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

İşçiler sosyal mesafe çubuklarıyla halay çekti.

Belediye İş 1 No'lu Şube Başkanı Ömer Bolsoy, asla masadan kalkan taraf olmadıklarını, anlaşmak için ellerini hep uzattıklarını belirtti.

"BAŞKANIN SÖZÜNE GÜVENDİK, BELEDİYENİN KASASINI İSTEMİYORUZ..."

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in her yerde eşit işe eşit ücret dediğini vurgulayan Bolsoy, "Her zaman 'ben bir emekçiyim, alın teri önceliğim' dedi. Bizler de başkanımızın sözüne güvenerek gereğini yapmasını istedik. Sevgili başkanım bizler sizlerden belediyenin kasasını istemiyoruz." dedi.

Soyer'in seslerini duymadığını söyleyen Bolsoy, şunları kaydetti:

"Toplu sözleşme sürecini tıkayanlara, emekçiyle diyaloğundan kaçanlara sizin huzurunuzda tekrar sesleniyoruz. Belediye yetkilileri bize yüzde 17 zam önerisinde bulundu. Biz ise yüzde 24 zam istedik. Bu sözleşme 3 bin 650 çalışanı kapsıyor. Eğer ısrarınızdan vazgeçmezseniz bunun altında bizimle beraber siz de kalırsınız."

Konuşmaların ardından sendika yetkilileri tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi girişine grev kararı asıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesine grev kararı asıldı VİDEO