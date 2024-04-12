İzmir ve Muğla sahillerinde bayram yoğunluğu! Akın ettiler Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinde güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın üçüncü gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

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DHA

Ramazan Bayramı'nda, tatil beldelerindeki yoğunluk devam ediyor.

Büyükşehirlerden kaçan tatilciler Akdeniz ve Ege'deki tatil beldelerine akın etti.

Tatil beldelerinde yoğunluk

Turizmin merkezi İzmir ve Muğla'da güneşli havayı değerlendirmek isteyenler, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Bodrum

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum’da Ramazan Bayramı'nın 3’üncü gününde tatilcilerin yoğunluğu sürüyor.

Kentte hava sıcaklığı 27 derece, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece olarak ölçülüyor.

Plajlar doldu

Kumbahçe Paşatarlası Plajı başta olmak üzere Gümbet, Bitez, Ortakent, Turgutreis, Gümüşlük, Yalıkavak gibi noktalarda plajlar tatilcilerle doldu.

Bayram tatilinde Bodrum’u tercih eden tatilcilerin bazıları denize girerek serinleyip, kumsalda güneşlenirken, bazıları da manzaranın keyfini çıkararak yürüyüş yapmayı tercih etti.

"Esnafımız ve otellerimiz sezona güzel başladı"

Bayram kapsamında sezona iyi başlanıldığını ifade eden Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin açıklamalarında şunları söyledi:

Havaların da iyi gitmesiyle beraber bu durum biz turizmcilerde heyecan yarattı. Açık olan oteller genel anlamda yüzde 90 doluluğa ulaştı. Son dakika rezervasyonları aldığımız için Bodrum olarak hazırdık. Şu ana kadar otellerimizde sıkıntı yaşanmadı. Herkes mutlu bir şekilde tatillerini yapıp bu hafta sonu itibariyle gelmiş oldukları şehirlere dönmüş olacaklar. Kentimizdeki tüm kafe, restoran ve barlarımız da doldu. Bu da esnaflarımıza can simidi oldu. Sezon başlangıcı olarak bir heyecan olmuş oldu. Esnafımız ve otellerimiz güzel bir sezona başlamış oldu.

Çeşme

Çeşme, Ramazan Bayramı tatilinde bu yıl da en çok tercih edilen destinasyonlardan biri oldu.

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 25 derecelere kadar yükseldiği ilçede rüzgarın da etkisini azaltmasıyla tatilciler denize girerek serinledi.

Gençler plaj futbolu ile keyifli vakit geçirirken çocuklar da kumsalda oyun oynadı.,

Esnafın yüzü güldü

Bayram ziyaretlerini tamamlayan ailelerin Çeşme ve Alaçatı’daki restoran ve kafelerde vakit geçirmesi esnafın da yüzünü güldürdü.

"İstanbul gibi havası var, İzmir’i seviyoruz"

İstanbul’dan bayram tatili için Çeşme’ye gelen Serap Dinç, "Tatilin ikinci gününden beri buradayız. Bugün de sahile geldik. Tatilimiz güzel geçiyor. Daha önce de gelmiştim. Her bayram gelemiyorum. Daha önce Antalya’ya gitmiştik. Bu bayram burayı tercih ettik. Akşamları biraz serin ama gündüz çok güzel. İstanbul gibi havası var, İzmir’i seviyoruz" dedi.

"Daha temiz bulmayı isterdim"

Çeşme’yi günübirlik ziyaret eden Mustafa Özden de Uşak’tan geldiğini belirtip, "Bayramın bugününde plaj dolu ama ben biraz kirli buldum. İnsanlar şişelerini ve izmaritlerini bırakmış. Daha temiz bulmayı isterdim. Günübirlik geldik. Daha fazla kalmak isterdik ama bu kadar oldu. İlk kez denize girdik. Biraz serin buldum" dedi.

Marmaris doldu taştı

Ramazan Bayramı'nın, okulların ikinci ara tatil dönemine denk gelişiyle Muğla genelindeki konaklama tesislerinde rezervasyonlar arttı. Aşırı yoğunluk nedeniyle bazı seyahat firmaları bölgeye ek seferler koydu.

Bölgeye 5 Nisan'dan itibaren İngiltere'den uçak seferlerinin başlamasıyla sezona merhaba diyen turizmciler, Ramazan Bayramı'nda yerli turist yoğunluğuyla hareketlendi.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla ve turistik ilçelerindeki konaklama tesislerinde hareketli bir bayram dönemini yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin 1484 kilometreyle en uzun kıyı şeridine sahip Muğla'nın deniz, kum ve güneşin yanı sıra farklı medeniyetlerin izlerini de taşıdığını belirten Akbıyık, Muğla'nın 250 bin yatak kapasitesiyle yerli ve yabancı turistlerin gözdesi durumunda olduğunu aktardı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)