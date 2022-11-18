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    İzmir yağmura teslim oldu

    İzmir yağmura teslim oldu

    İzmir’in bazı ilçelerde aniden başlayan sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
    • Haber Merkezi
    • 18.11.2022 - 16:35
    • Güncelleme : 18.11.2022 - 16:47
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    Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün bazı iller için sağanak yağış uyarısı yaptı.

    Bu uyarının ardından İzmir genelinde yağmur etkili oldu.

    Aniden bastıran sağanak, cadde ve sokakları göle çevirdi, hayatı felç etti.

    Her yer suyla doldu

    Yağmur, sürücü ve vatandaşlara da zor anlar yaşatırken, kentin önemli arterlerindeki alt geçitler suyla doldu.

    79 gün sonra yağan yağmurun ardından belediye ekipleri suların tahliyesinde yetersiz kalınca vatandaşlar mağdur oldu.

    İzmir'de aniden bastıran yağmur hayatı felç etti VİDEO

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