İzmir yangınında kundakçının görüntüleri ortaya çıktı

İHA
Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.
Yurdun dört bir yanında geçtiğimiz haftadan bu yana alevler yükseliyor.
Korku dolu anların yaşandığı bölgelerde, ekipler büyük bir mücadele ortaya koyarak faciaları engelledi.
Çeşme alev alev yandı
Bir yangın da dün gece İzmir’in Çeşme ilçesinde başladı.
Saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.
Görüntüleri ortaya çıktı
Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.’ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde K.Ç.’nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.