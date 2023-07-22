İzmir yangınında kundakçının görüntüleri ortaya çıktı Çeşme'de dün gece saatlerinde başlayan yangınla ilgili, alanı kundakladığı belirlenen K.Ç. isimli şüphelinin alevler arasında dolaştığı sonra da kaçtığı belirlendi.

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İHA

Orman yangınlarının ardı arkası kesilmiyor.

Yurdun dört bir yanında geçtiğimiz haftadan bu yana alevler yükseliyor.

Korku dolu anların yaşandığı bölgelerde, ekipler büyük bir mücadele ortaya koyarak faciaları engelledi.

Çeşme alev alev yandı

Bir yangın da dün gece İzmir’in Çeşme ilçesinde başladı.

Saat 23.00 sıralarında çıkan yangında kundakçı olduğu belirlenen K.Ç. şüpheli gece saatlerinde olay yerinde yakalandı.

Görüntüleri ortaya çıktı

Alanı kundakladığı belirlenen K.Ç.’ye ait olduğu ifade edilen görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde K.Ç.’nin alevler arasında dolaştığı ardından da kaçtığı anlar yer aldı.