Türkiye orman yangınlarıyla boğuşuyor.
Sıcak havayla birlikte ormanlardaki nem oranı sıfıra yaklaştı. Buna insan ihmalleri eklenince yangınlar kaçınılmaz oldu.
1 haftaya yayılan yangınların en etkilisi İzmir'de yaşandı.
KARŞIYAKA YANGINI MANGALDAN ÇIKTI
15 Ağustos akşamı ilçeye bağlı Yamanlar Dağı mevkiinde, saat 21.10 sıralarında yangın başladı.
Yerleşim yerlerine yakın bir alanda ilerleyen yangın, rüzgarın da etkisiyle ev ve iş yerlerine ulaştı.
4 günde kontrol altına alınan yangınlarda birçok yapı ve iş yeri zarar gördü.
Yangının ise mangal ateşinden çıktığı açıklandı.
AKILLARA DEMİRCİ KÖYÜ'NÜ YAKAN YANGIN GELDİ
Bu bulgudan sonra akıllara, tam bir yıl önce temmuz ayında yine İzmir'de Urla ilçesi Demirci köyünde yaşanan yangın geldi.
Demirci köyünde ormanlık alanda mangal yakan arkadaşların ateşi ters rüzgarla birlikte ormana yayılmış, o anlar ise kameralara yansımıştı.
Bölgede yapılan çalışmalarda mangal yakmaları sonucu yangını çıkardıkları iddiasıyla T.Ş ve E.T. adlı 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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