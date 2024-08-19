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İzmir yangınının mangaldan çıktığı belirlendi: Akıllara bir yıl önceki görüntüler geldi

İzmir yangınının mangaldan çıktığı belirlendi: Akıllara bir yıl önceki görüntüler geldi Karşıyaka'yı yakıp geçen büyük yangın felaketinin mangal ateşinden çıktığı açıklandıktan sonra, geçtiğimiz yıl yine İzmir'in Urla ilçesinde mangal ateşiyle başlayan bir yangının görüntüleri dolaşıma girdi.