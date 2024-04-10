İzmir ziyaretçi akınına uğradı: Kapıda vize uygulaması otelleri doldurdu Bayram tatilini fırsat bilip, kapıda vize uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar, tatil beldesinde yoğunluk oluştururken otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

DHA

Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar tatil beldelerine akın etti.

İzmir'in gözde tatil seyahati Çeşme ilçesi, 9 günlük bayram tatili nedeniyle Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen tatilcilerini ağırladı.

Kapıda vize uygulaması kapsamında tatilinin bir kısmını Yunan adalarında yaşamak için gelen ve tura çıkmak isteyen tatilciler de uzun kuyruklar oluştu.

"Bayram güzel bir tarihe geldi"

Ramazan Bayramı tatili için Çeşme'de beklentinin üzerinde rezervasyonların olduğunu dile getiren ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "Bu bayramda tatili bölerek kullanmayı tercih ediyor. Kapı vizesinin başlamasıyla 2-3 gün Çeşme, 1-2 gün Sakız Adası tatili planlarının yanı sıra, farklı destinasyonları bir arada kullanıyorlar. Bayramdan mutluyuz. Bayram güzel bir tarihe geldi, mevsim başlangıcı ve baharın gelişiyle denize girmeyi tercih edenler oluyor. Ayrıca havuzu seve çok tatilci var. Bayramın 9 gün olmasıyla trafik sorunu da yaşanmadı." dedi.

"Kapıda vize uygulaması psikolojik hem ekonomik olarak bize destek oldu"

Yoğun günlerin bugün gittiği ve 12'sine kadar devam ettiğini ifade eden Demir, "Açık otellerimiz neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştı. Diğer günler doluluk oranları yüzde 50-60'lara kadar oluyor. Kapıda vize işlemi turizmciler olarak vizeye devam ediyoruz. Toplumumuz, yurtta Kapı vizeleri Çeşme'de ve gemilerin kalktığı bölgelerde ciddi bir hareket katıyor.Örneğin konaklayanlara neredeyse 10 odadan bir veya iki ayrı sabah Sakız Adası'na gitmek için kalıyor.böylece Sakız Adası'na gitmek için Çeşme'ye gelenler çok. Böylece Çeşme'de tatil yapan esnafa da gidip akşam yemeği, sabah kahvaltısı yapanlar çok. Yani genel olarak ben kapıda vize uygulaması psikolojik hem ekonomik olarak bize destek oldu." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)