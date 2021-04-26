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    İzmir'de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

    İzmir'de, son 1 hafta içinde uyuşturucu satışına yönelik yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheliden 16'sı, mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 26.04.2021 - 16:30
    • Güncelleme : 26.04.2021 - 16:35
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    İzmir'de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama

    İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 19-25 Nisan'da kent genelinde uyuşturucu satan kişilere yönelik bir dizi operasyon yaptı.

    16 KİŞİ TUTUKLANDI

    Baskınlarda 51 şüpheliye işlem uygulanırken, 24 kişi de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    KARARLILIK MESAJI

    Emniyetten yapılan açıklamada, uyuşturucuya karşı verilen mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

    İzmir de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama #1

    İzmir de, 1 hafta süren uyuşturucu operasyonunda 16 tutuklama #2

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