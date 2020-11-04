- Haberler
- Gündem Haberleri
- İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı
İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı
Rıza Bey Apartmanı enkazında bir kedi yaralı olarak çıkarılırken, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
- DHA
- 04.11.2020 - 07:43
- Güncelleme : 04.11.2020 - 08:10
İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı.
Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi sağ çıkardı.
TEDİRGİN HALDE BULUNDU
Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.
Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.
İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı ViDEO