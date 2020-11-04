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    İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı

    Rıza Bey Apartmanı enkazında bir kedi yaralı olarak çıkarılırken, çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
    • DHA
    • 04.11.2020 - 07:43
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 08:10
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    İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı

    İzmir’de Seferihisar ilçesi açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Rıza Bey Apartmanı’nda sürdürülen çalışmalarda bir can dostu kurtarıldı.

    Binanın enkazında sürdürülen arama kurtarma çalışmalarında 102 saat sonra ekipler bir kediyi sağ çıkardı.

    TEDİRGİN HALDE BULUNDU

    Enkazdan yaralı olarak çıkartılan ve oldukça tedirgin olduğu gözlenen kedi, tedavi edilmek üzere veterinere götürüldü.

    Enkazda çalışmalar sürdürülüyor.

    İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı ViDEO

    İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı #1

    İzmir’de 102 saat sonra bir kedi enkazdan sağ kurtarıldı #2

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