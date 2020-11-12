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    İzmir'de 1035 litre sahte içki ele geçirildi

    Seferihisar ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonda 1035 litre sahte içki ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 12.11.2020 - 14:44
    • Güncelleme : 12.11.2020 - 15:04
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    İzmir'de 1035 litre sahte içki ele geçirildi

    İzmir'de, bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Seferihisar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Beyler Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.

    1035 LİTRE SAHTE İÇKİ BULUNDU

    Evdeki aramalarda, 1035 litre sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan çeşitli malzemeler bulundu.

    Soruşturma kapsamında 1 kişi gözaltına alındı.

    İzmir de 1035 litre sahte içki ele geçirildi #1

    İzmir de 1035 litre sahte içki ele geçirildi #2

    İzmir de 1035 litre sahte içki ele geçirildi #3

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