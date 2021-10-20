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- İzmir’de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
İzmir’de 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Ekiplerin bir depoya düzenlediği operasyonda 109 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
- İHA
- 20.10.2021 - 21:48
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir depoda kaçak akaryakıt bulunduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler söz konusu depoya baskın düzenlendi.
100 BİN 500 LİTRE KAÇAK AKARYAKIT
Baskın sonrasında depoda yapılan aramalarda 109 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.