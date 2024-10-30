Haberler



Gündem



İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'de 127 kaçak göçmen yakalandı Dikili, Seferihisar ve Urla ilçelerinde sahil güvenlik ekipleri tarafından 46'sı çocuk 127 kaçak göçmen yakalandı. Ayrıca, Karaburun ve Seferihisar ilçeleri açıklarında ise 52'si çocuk 122 kaçak göçmen kurtarıldı.