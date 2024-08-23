İzmir'de 133 düzensiz göçmen yakalandı, 46 göçmen kurtarıldı Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında 133 düzensiz göçmen yakalandı, Çeşme ilçesi açıklarında 46 düzensiz göçmen kurtarıldı.

DHA

Kaçak göçle mücadele sürüyor...

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.

LASTİK BOT DURDURULDU

Bölgeye giden ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 15'i çocuk, 35 düzensiz göçmeni yakaladı.

Aynı gün Karaburun ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye harekete geçen ekipler, hareketli lastik botu durdurarak 26'sı çocuk, 40 düzensiz göçmeni yakaladı.

TOPLAM 133 GÖÇMEN YAKALANDI

Yine aynı gün Dikili ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı ve Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen 2 farklı lastik bot ve 1 fiber karinalı bot durduruldu.

Botlarda bulunan 15'i çocuk, 58 düzensiz göçmen ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 1 şüpheli de yakalandı.

46 GÖÇMEN KURTARILDI

Öte yandan, aynı gün Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunması üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, 20'si çocuk 46 düzensiz göçmeni kurtardı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)