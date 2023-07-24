İzmir'de 14 düzensiz göçmen yakalandı İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta yakalanan 14 düzensiz göçmen karaya çıkarılarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

Türkiye'nin kaçak göçmenlerle mücadelesi devam ediyor.

Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da ölüme terk edilen kaçak göçmenler kurtarılıyor.

Son olarak göçmen hareketliliği İzmir'de yaşandı.

Güvenlik güçleri İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında lastik botta ilerleyen göçmenleri tespit etti.

14 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen tespit edilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

Ekipler, hareket halindeyken durdurdukları botta 14 göçmen yakaladı.

Karaya çıkarılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.