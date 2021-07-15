İzmir'de 15 Temmuz etkinliği

15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen hain darbe girişiminin 5’inci yıldönümünde diğer illerde olduğu gibi İzmir'de de etkinlik düzenlendi.

15 Temmuz 2016’da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından planlanan darbe girişiminin üstünden 5 yıl geçti.

Yurt genelinde olduğu gibi İzmir’de de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Anma etkinlikleri nedeniyle Konak Meydanı’nda toplanan vatandaşlar, şehitleri rahmetle anarken, hain darbe kalkışmasını beşinci yılında da lanetledi.

VATANDAŞLAR KONAK MEYDANI'NDA TOPLANDI

Geçen yıl pandemi gölgesi altında sadece protokol katılımıyla düzenlenmişti. Bu yıl ise normalleşme kararları kapsamında etkinlik alanına vatandaş girişlerinin de olacağı günler öncesinden duyuruldu.

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger koordinesinde hazırlanan 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hafta boyunca Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüklerince şehitlik ziyaretleri ve Kur’an-ı Kerim tilavetlerinin yanı sıra 15 Temmuz temalı sempozyumlar, konferanslar, seminerler, söyleşiler, resim ve fotoğraf sergileri ile çeşitli gösteriler, konserler ve film gösterimleri gerçekleştirildi.

Pandemi koşulları göz önüne alınarak planlanan ve yoğun katılımla gerçekleşmesi beklenen son gün etkinlikleri, Konak Meydanı’ndaki tarihi Saat Kulesi önünde başladı. İl protokolü ve vatandaşlar, meydanda hazırlanacak platform çevresinde bir araya geldi.

''ALLAH DEVLETİMİZE ZEVAL VERMESİN''

Vatandaşlar hain darbe girişiminin beşinci yılında şehitleri anarken, meydanda toplananlardan Hanife Bağbaşı, "Çok üzüntüler yaşadık. Şehitlerimizi hala unutmadık ama hepimiz bu vatana şehit olabiliriz; yeter ki Allah devletimize zeval vermesin. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Bizler de her zaman şehit olmaya hazırız. Rize’de olsa Rize’de, Trabzon’da olsa Trabzon’da, İzmir’de olsa İzmir’de... Her yerde 15 Temmuz’da meydanlardayız" açıklamasında bulundu.

''ÇOCUĞUMUN ADI ÖMER HALİSDEMİR KARADAĞ''

Alana 15 Temmuz’un seyrini değiştiren Şehit Ömer Halisdemir’in adını verdiği çocuğuyla katılan Kuddusi Karadağ, "Şehitlerimiz bizim onurumuz, şerefimiz. Rabbim mekanlarını cennet eylesin. Benim çocuğumuz adı Ömer Halisdemir Karadağ. Biz şehitlerimizi yaşatacağız, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu varoluş bizim için onurdur" diye konuştu.

''BUGÜN BİZİM İÇİN ÇOK ANLAMLI''

Konak Meydanı’nda eşiyle birlikte törene katılan Necip Uludağ, "Bugün bizim için çok anlamlı. Çünkü her türlü vesayet sistemine karşı bütün dünyaya milli birliğimizi haykırdığımız bir gündür. Batının bütün emperyalist güçler ile birlikte terör örgütü FETÖ’nün ülkemizden kazındığı bir milattır bizim için. Biz de bu yüzden 15 Temmuz’u önemsiyor ve çok değerli buluyoruz" dedi.

''O GECE EŞİMLE HELALLEŞEREK AYRILDIK''

Eşi Hatice Uludağ ise "15 Temmuz 2016 akşamı da biz buradaydık. O gece eşimle helalleşerek ayrıldık. Sonra tekrar bir araya gelerek, iki çocuğumuzla birlikte burada sabahladık. Yine olsa yine geliriz, kesinlikle canımızı düşünmüyoruz. Çünkü devlet elden giderse canımızın bir anlamı kalmayacak" açıklamasında bulundu.