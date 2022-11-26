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    İzmir'de 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama

    Kente yüklü miktarda zehir geçirileceği ihbarı alan ekipler takibe aldıkları tır içerisinde 16 kilo 325 gram uyuşturucu ele geçirirken olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.
    • 26.11.2022 - 10:22
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    İzmir'de 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama

    İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

    Kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisini alan ekipler, konuya ilişkin çalışmaları başlattı.

    Aracı teknik ve fiziki takibe alan Narkotik polisleri, kamyonu Kemalpaşa ilçesinde durdurdu.

    16 kilo 325 gram esrar maddesi yakalandı

    Kamyonda yapılan aramalarda, iki bavul içerisinde toplam 16 kilo 325 gram skank esrar maddesi ele geçirildi. Kamyonda bulunan N.A., M.K. ve S.T. gözaltına alındı.

    İzmir de 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama #1

    2  şüpheli tutuklandı

    Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheliler N.A., M.K. ve S.T. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

    İHA'nın haberine göre, N.A. ve M.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, S.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    İzmir de 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama #2

    İzmir de 16 kilo 325 gram uyuşturucu yakalandı: 2 tutuklama #3


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