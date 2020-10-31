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    İzmir'de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı

    İzmir'de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı

    Bayraklı'da enkaz köpeği Fıstık ile enkaz altında kalan 16 yaşındaki İnci ekiplerin mücadelesi sonucu kurtarıldı.
    • Haber Merkezi
    • 31.10.2020 - 08:20
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 09:41
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    İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

    Merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan depremde en çok etkilenen ilçelerden olan Bayraklı'da, enkaz altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları sürüyor.

    16 YAŞINDAKİ İNCİ KÖPEĞİYLE ENKAZDAN KURTARILDI

    Bayraklı'da köpeği ile enkaz altında kalan, 16 yaşındaki İnci yaklaşık 17 saattir enkaz altındaydı.

    Büyük uğraşlar sonucu 17 saat sonra önce köpeği Fıstık, daha sonra da 16 yaşındaki İnci enkaz altından kurtarıldı.

    İzmir'de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı İZLE

    İzmir de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı #1

    İzmir de 16 yaşındaki İnci ve köpeği kurtarıldı #2

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