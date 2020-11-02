Rıza Bey Apartmanı'ndan 17 saat sonra kurtarılan ve " Abla elimi tut" sözleriyle Türkiye'yi ağlatan İnci Okan, tedavi gördüğü hastaneden destek olanlara teşekkür etti.

İzmir'i sarsan 6.6 büyüklüğündeki deprem felaketinin ardından yaralar sarılmaya devam ediliyor.

Yıkılan binaların enkazındaki arama kurtarma çalışmaları umutla devam ederken, yaralı kurtarılanların tedavileri de hastanelerde sürüyor.

Tedavi altındaki depremzedelerden biri de Rıza Bey Apartmanı'ndan 17 saat sonra kurtarılan 16 yaşındaki İnci Okan.

Okan, depremden sonra ekiplerin enkaz altında ulaştıkları ilk depremzedelerden biriydi.

İzmir'de, 17 saat sonra kurtarılan İnci'nin hastaneden mesajı VİDEO

SÖZLERİ HAFIZALARA KAZINDI

Çalışmalar esnasında, kendisine moloz yığınları arasında müdahale eden sağlık görevlisine "Abla çok korkuyorum. Elimi tutar mısın" sözleriyle hafızalara kazınan Okan'ın sağlık durumu iyiye gidiyor.

"HERKESE ÇOK TEŞEKKÜR EDERİM"

Okan, hastanede çekilen bir video ile kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Durumunun iyiye gittiğini ve ayaklarını hissetmeye başladığını söyleyen Okan, "Şimdi hastanedeyim. Durumum iyiye gidiyor. Bacaklarımı yavaş yavaş hissetmeye başladım. Yardımı dokunan herkese çok teşekkür ederim. Destek olduğunuz için de teşekkür ederim. En kısa zamanda aranıza dönme niyetiyle. Hoşçakalın." ifadelerini kullandı.

Enkaz altında kalan İnci: Abla çok korkuyorum VİDEO