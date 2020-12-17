İzmir'de 175 göçmen yakalandı

Seferihisar ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen 175 düzensiz göçmen ile 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bugün saat 04.00 sıralarında, Sığacık açıklarında özel bir tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini üzerine harekete geçti.

Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından hareketli tekne durdurularak içerisindeki 175 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Yakalanan düzensiz göçmenler sağlık kontrolü ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi şahıs ekipler tarafından gözaltına alındı.