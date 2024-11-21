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DHA

Dün akşam saat 20.00 sıralarında İzmir'in Seferihisar ilçesi Turabiye Mahallesi sıralarında Seferihisar ilçesinde meydana gelen olayda, silahlı çatışma ihbarına giden sivil polis ekiplerine silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda Komiser Furkan Hakan Aşkın ile polis memurları İbrahim Gümüştekin ve Mehmet Tozun yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı polis memurları 9 Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne, Komiser Aşkın ise Seferihisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurlarının hastanedeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

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"HUSUMETLİLERİM SANDIM"

Olaydan kısa bir süre sonra İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, saldırıyı gerçekleştiren M.S.Ç.'yi suç aletiyle birlikte gözaltına aldı. Eski muhtar adayı olduğu öğrenilen M.S.Ç.'ye çevredekilerin linç girişiminde bulunduğu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Gece boyunca düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli daha gözaltına alındı. M.S.Ç.'nin polisteki ilk ifadesinde sivil polis ekibini aralarında husumet bulunan gruptan sandığı için saldırıyı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan polis ekiplerine düzenlenen saldırı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Turabi Caddesi'nde bulunan marketin önüne bir otomobilin gelmesi ve o sırada ihbar üzerine sokakta bulunan polis memurlarının vurularak yere yığılması yer aldı.

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MAHALLE GECEYİ GERGİN GEÇİRDİ

Olayın meydana geldiği Turabiye mahallesi de geceyi gergin geçirdi. Polis ekiplerine düzenlenen saldırının ardından sokağa çıkan vatandaşlar, "Polise kalkan eller kırılsın" sloganlarıyla yürürken şüphelilerin iş yerine saldırdı.

Vatandaşlar, iş yerlerine taş ve sopalarla saldırarak zarar verirken, polis ekipleri ortamı yatıştırmaya çalıştı.

Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.