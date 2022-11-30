Petrol
86.68
2.88%
Euro
19.2216
-0.13%
Dolar
18.6304
-0.04%
Altın
1.049
0.18%
Borsa
4978
0.31%
Bitcoin
318.965
2.35%
BTXN Coin
5.48
-3.52%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Bulutlu 14 C

    İzmir'de 210 gram ekmek 5 lira oldu

    İzmir Ticaret Odası toplantısında 210 gramı 4 TL'den satılan ekmeğin 5 liraya çıkarılması teklifi oy birliğiyle kabul edildi.
    • 30.11.2022 - 20:50
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İzmir'de 210 gram ekmek 5 lira oldu

    İzmir Ticaret Odası (İZTO) Kasım ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

    İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir İl Ticaret Müdürlüğü, İzmir Fırıncılar Esnaf Odası, İzmir Ticaret Odası Başkanlığı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin birer temsilcisinden oluşan komisyon üyeleri, İzmir’de ekmek fiyatına artış talebi için bir araya geldi.

    Yüzde 25 zam, ekmek 5 lira oldu

    DHA'nın haberine göre en son haziran ayında yapılan artışla 210 gramı 4 TL'den satılan ekmek için komisyon üyeleri, 5 TL olması görüş bildirdi.

    Komisyon kararı, görüş alınmak üzere Ticaret Bakanlığı’na gönderildi. Bakanlıktan onay gelmesi sonrasında, İZTO meclisinde ekmek azami fiyat artışı önergesi görüşüldü.

    Ekmeğin yeni fiyat tarifesi oy birliğiyle kabul edilmesi ile İzmir'de 210 gram ekmek yüzde 25 zamla 5 TL oldu.

    İzmir de 210 gram ekmek 5 lira oldu #1

    İzmir de 210 gram ekmek 5 lira oldu #2


    Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?
    Medya

    Televizyon karnesi: Reytinglerde TOTAL ve AB nedir? 1 reyting kaç kişi demektir?

    30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı!
    Gündem

    30 Kasım Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı!

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!
    Advertorial

    Genç Aslı BTC kazanmanın formülünü açıklıyor!

    Görüş Bildir