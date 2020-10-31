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    İzmir'de 341 artçı deprem yaşandı

    İzmir'de 341 artçı deprem yaşandı

    İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 341 artçı yaşandı.
    • AA
    • 31.10.2020 - 00:56
    • Güncelleme : 31.10.2020 - 09:22
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    İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin ardından 31’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

    Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre; 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi.

    804 YARALI VAR

    Açıklamada, 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

    SON DAKİKA: BİR DEPREM DAHA

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

    Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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