İzmir'de 341 artçı deprem yaşandı

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 341 artçı yaşandı.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, depremin ardından 31’inin büyüklüğü 4’ün üzerinde olmak üzere, toplam 341 artçı sarsıntı yaşandığını açıkladı.

Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden (SAKOM) alınan bilgilere göre; 1'i boğulma nedeniyle olmak üzere 24 vatandaşın depremde hayatını kaybettiği kaydedildi.

804 YARALI VAR

Açıklamada, 804 kişinin yaralandığı bildirildi.

SON DAKİKA: BİR DEPREM DAHA

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.31'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17,25 kilometre açığında 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,33 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.

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