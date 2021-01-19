Torbalı ilçesinde jandarma ekiplerince, bir işletme ve işletmeden çıkan kapalı kasa kamyonet içerisinde toplam 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir İl Jandarma Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Ayrancılar Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir işletmede kaçak akaryakıt üretildiği bilgisini aldı.

Elde edilen kaçak akaryakıtın, Bornova ilçesinde bulunan Pınarbaşı Işıkkent bölgelerindeki kamyon ve tır garajlarında piyasaya sürüldüğünü de belirleyen ekipler, üretim yaptığı değerlendirilen fabrikadan çıkan bir aracı takibe aldı.

İzmir'de 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi VİDEO



TOPLAM 22 BİN LİTRE

Yol üzerinde şüpheli aracı durduran jandarma ekipleri, yapılan aramada araç içerisinde IBC tanklar içerisinde 3 bin litre, işletmede yapılan aramada ise 19 bin litre olmak üzere toplam 22 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak işletme yetkilisi M.D., işletme çalışanı İ.M. ve kamyonet sürücüsü M.T., ekipler tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.